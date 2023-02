Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (Sebastian Gollnow / dpa-Pool / Sebastian Gollnow)

Das teilte er in einem Schreiben an die Partei mit. Feldmann kritisierte unter anderem, dass die SPD in der Abwahlkampagne Großanzeigen und Plakate gegen ihn finanziert habe.

In dem Verfahren wegen überhöhter Gehälter und Betrug bei der Arbeiterwohlfahrt war Feldmann zu einer Geldstrafe von ingesamt 21.000 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte er Revision eingelegt.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.