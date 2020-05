Der ehemalige "Bild"-Politikchef Georg Streiter hat die aktuelle Berichterstattung des Blattes über den Virologen Christian Drosten kritisiert.

Die Zeitung habe mehrere handwerkliche Fehler gemacht, sagte Streiter im Deutschlandfunk. Es gehöre zum 1x1 des Boulevard-Journalismus, dass man für jede Behauptung einen Beleg brauche und dass man jedes Zitat auch schriftlich habe. Beides sei hier nicht der Fall gewesen. Die Frist, die "Bild" Drosten für die Antwort auf ihre Fragen gesetzt hatte, bezeichnete Streiter als eine "Unverschämtheit". Die Zeitung hatte dem Wissenschaftler eine Stunde Zeit gegeben.



Dennoch hätte Streiter, auch ehemaliger Regierungssprecher, dem Virologen davon abgeraten, seinem Ärger über "Bild" auf Twitter Luft zu machen. Das sei so, als wenn man einem schäumenden Bullen ein rotes Tuch vor die Nase halte. Besser wäre es gewesen, gar nicht zu antworten.

Der Streit

Die "Bild"-Zeitung hatte dem Virologen unterstellt, seine Studie über die Viruslast in den Atemwegen von Kindern sei "grob falsch". Zum Beleg wurden vier Wissenschaftler zitiert, welche die Datengrundlage und Auswertung der Studie nach Erscheinen kritisiert hatten. Allerdings wurden ihre Äußerungen aus größeren Veröffentlichungen herausgenommen und nicht eigens abgefragt. Alle vier haben sich mittlerweile von den Bild-Zitaten distanziert. Der deutsche Statistiker Jörg Stoye etwa sagte dem "Spiegel", er wolle nicht Teil einer "Bild"-Kampagne sein: "Ich hatte keinen Kontakt zu 'Bild'."



Drosten hatte der Zeitung bereits im Vorfeld des Erscheinens per Tweet vorgeworfen, tendenziös über seine Studie berichten zu wollen. Dazu veröffentlichte er auch die Anfrage des zuständigen Redakteurs, auf der zunächst auch Mailadresse und Handynummer des Journalisten erkennbar waren. Drosten löschte die Nachricht zügig und veröffentlichte einen zweiten Tweet ohne diese Angaben.

Inhaltlich richtig?

Zu den inhaltlichen Anmerkungen sagte Drosten selbst in der neuen Ausgabe des NDR-Podcast "Coronavirus-Update", natürlich könne man sich aus den Äußerungen der Statistiker etwas zusammenbauen. "Aber damit hat man noch nicht verstanden, was diese Wissenschaftler an der Studie kritisieren." Tatsächlich seien einige Einwände berechtigt: Sein Team habe bei der Auswertung der Daten zu den Viruslasten bei Kinder sehr grobe statistische Methoden angewandt. Das sei so beabsichtigt gewesen. Nun habe ein Diskurs gestartet und man habe an der Charité noch einmal mit feineren Methoden nachgerechnet. Für die medizinische Interpretation spiele das aber keine Rolle, betonte Drosten. In der nachgearbeiteten Version sei jetzt sogar noch stärker deutlich, dass Kinder die gleiche Viruskonzentration in den Atemwegen hätten wie andere Gruppen auch.



