Proteste im Iran (Archivbild) (Uncredited/AP/dpa)

Man dürfe Sicherheit nicht als Vorwand nehmen, um Freiheit zu unterdrücken, zitierte die Zeitung "Shargh" den islamischen Geistlichen. Chatami mahnte, die Forderungen der Protestbewegung nach einer besseren Zukunft ernst zu nehmen. Chatami war zwischen 1997 und 2005 Präsident im Iran.

Auslöser der Proteste war der Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini Mitte September. Sie starb in Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen angeblichen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verhaftet worden war. Am Wochenende hatte der iranische Generalstaatsanwalt angekündigt, dass die Sittenpolizei aufgelöst werde. Aktivisten zweifeln dies an und sprechen von einem Ablenkungsmanöver.

