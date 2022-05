Republik Moldau

Moldaus pro-russischer Ex-Präsident Igor Dodon steht unter Hausarrest. (IMAGO / SNA / Mihai Karaush)

Gegen Dodon wird unter anderem wegen Hochverrats ermittelt. Auch seine engen Beziehungen zu Russland werden untersucht. Das Gericht in der Hauptstadt Chisinau wies jedoch einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft ab, wie lokale Medien berichteten.

Dodon stand von 2016 bis 2020 an der Spitze des an die Ukraine grenzenden Landes. Mit Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch Moldau verstärkt in den internationalen Fokus gerückt. Befürchtet wird, dass Moskau den Krieg auf die von prorussischen Separatisten kontrollierte moldauische Konfliktregion Transnistrien ausweiten könnte.

