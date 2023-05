Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes mit. Funes regierte El Salvador von 2009 bis 2014 und lebt inzwischen im Exil in Nicaragua. Sein ehemaliger Sicherheits- und Justizminister, Munguía, wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Funes' Regierung mit den Jugendbanden "Mara Salvatrucha" und "Barrio 18" illegal eine Waffenruhe im Gegenzug für bessere Haftbedingungen und andere Vorteile ausgehandelt hatte. Davon habe auch die Regierung politisch profitiert. Der amtierende Präsident Bukele wird ähnlicher Verhandlungen mit den Gangs beschuldigt. Inzwischen fährt er einen harten Kurs gegen die gefürchteten Jugendbanden.

Die Tötungsrate in El Salvador ging seitdem zurück, allerdings stehen das harte Vorgehen gegen die Banden und die Bedingungen in den Gefängnissen in der Kritik.