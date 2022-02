Der frühere Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernandez (Julien Warnand / dpa)

Er stellte sich in der Hauptstadt Tegucigalpa den Sicherheitskräften. Dem 53-Jährigen werden Korruption und eine Verwicklung in den Drogenhandel vorgeworfen. Der Bruder des Ex-Präsidenten war im vergangenen März in New York wegen großangelegten Schmuggels von Kokain in die USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem Verfahren wurde auch der damalige Präsident belastet.

Mit der Vereidigung der linksgerichteten Politikerin Castro als seine Nachfolgerin war Hernández Ende Januar nach zwei vierjährigen Amtszeiten aus dem Amt des Staats- und Regierungschefs von Honduras ausgeschieden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.