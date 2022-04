Russland droht damit, z.B. seine Weizenlieferungen an den Westen einzustellen. (dpa/Vitaly Timkiv)

Der frühere Staatpräsident Medwedew erklärte, man wolle angesichts der vom Westen verhängten Sanktionen nur noch Freunde mit Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten beliefern. Diese könnten in Rubel oder ihren Landeswährungen zahlen, teilte der Vertraute von Präsident Putin mit.

Weizen liefert Russland bereits jetzt hauptsächlich nach Afrika und in den Nahen Osten. Medwedew kündigte zudem an, möglicherweise den Import westlicher Lebensmittel weiter einzuschränken. Die Einfuhr von Lebensmitteln aus Europa und Nordamerika hat Russland allerdings schon 2014 weitgehend verboten. Moskau reagierte damals auf westliche Strafmaßnahmen in Folge seiner Annektierung der Krim.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.