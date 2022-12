Guatemalas Ex-Präsident Otto Pérez Molina (dpa / picture-alliance / Esteban Biba)

Das Gericht in Guatemala-Stadt befand sie der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des Zollbetrugs für schuldig. Dutzende weitere Angeklagte erhielten ebenfalls Haftstrafen. Perez Molina und Baldetti befanden sich seit 2015 in Untersuchungshaft. Sie weisen die Anschuldigungen zurück. Baldetti war 2018 in einem anderen Korruptionsverfahren bereits zu mehr als 15 Jahren Haft verurteilt worden.

