Petro Poroschenko bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Zhuliany außerhalb von Kiew. (dpa/Efrem Lukatsky)

Ein Gericht in Kiew entschied, dass der 56-Jährige unter Meldeauflagen in Freiheit bleiben kann. Es ordnete aber den Entzug von Poroschenkos Reisepass an. Die Auflagen gelten für zunächst zwei Monate.

Der frühere Staatschef war am Montag trotz der drohenden Haft in sein Land zurückgekehrt. Die Justiz wirft ihm unter anderem vor, Geschäfte mit den pro-russischen Aufständischen in der Ost-Ukraine gemacht zu haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre Gefängnis. Poroschenko weist die Vorwürfe als Erfindung des amtierenden Präsidenten Selenskyj zurück. Er hatte das Amt von 2014 bis 2019 inne.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.