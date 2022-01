Petro Poroschenko, ehemaliger Präsidenten der Ukraine, spricht vor Anhängern bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Zhuliany außerhalb von Kiew. (dpa/Efrem Lukatsky)

Er landete heute früh aus Warschau kommend in der Hauptstadt Kiew. Am Flughafen versammelten sich tausende seiner Anhänger. Ein Gericht in der Hauptstadt will noch im Laufe des Tages darüber entscheiden, ob der ehemalige Staatschef in Untersuchungshaft kommt.

Der 56-Jährige war von 2014 bis 2019 Präsident. Die Behörden ermitteln gegen den Ex-Präsidenten und Vorsitzenden der Oppositionspartei "Europäische Solidarität" wegen des Verdachts des Hochverrats. Er soll als Staaatschef unter anderem mit den prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine Geschäfte gemacht haben, darunter der Verkauf von Kohle. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Poroschenko bezeichnet die Vorwürfe als Erfindung seines Amtsnachfolgers Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.