Petro Poroschenko, ehemaliger Präsidenten der Ukraine, spricht vor Anhängern bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Zhuliany außerhalb von Kiew. (dpa/Efrem Lukatsky)

Die Staatsanwaltschaft forderte bei der Anhörung zwei Monate Untersuchungshaft oder die Zahlung einer Kaution von umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro. Poroschenko solle zudem seinen Pass abgeben und eine elektronische Fußfessel tragen. Poroschenko warf der Staatsanwaltschaft vor, schändlich zu handeln und das Land zu spalten. Dem ehemaligen Staatschef wird Hochverrat im Zusammenhang mit Kohlegeschäften der pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine zur Last gelegt. Das Gericht will noch heute darüber entscheiden, ob Poroschenko in Untersuchungshaft kommt.

Der 56-Jährige wies erneut alle Anschuldigungen zurück und bezeichnete die Vorwürfe als Erfindung seines Amtsnachfolgers Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.