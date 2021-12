Donald Trump geht gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin vor (Archivbild). (picture alliance / zz/ STAR MAX/ IPx / Dennis Van Tine)

Eine entsprechende Klage wurde in Albany im US-Bundesstaat New York eingereicht. Trumps Anwälte schrieben, James' Mission sei einzig und allein von politischer Animosität und dem Wunsch geleitet, einen Privatmann zu belästigen, einzuschüchtern und Vergeltung an ihm zu üben. Die Generalstaatsanwältin betrachte Trump als politischen Gegner, hieß es weiter.

Generalstaatsanwältin James erklärte, man werde unbeirrt weiter ermitteln. Niemand stehe über dem Gesetz, nicht einmal jemand, der den Namen Trump trage. Bei den Ermittlungen geht es unter anderem um den Verdacht, dass Trumps Firma falsche Angaben zum Wert ihrer Immobilien gemacht habe, um günstige Kredite zu bekommen oder Steuern zu sparen.

