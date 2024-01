Verleumdungsprozess

Eine Skizze des Gerichtssaals mit der Anwältin des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Elizabeth Williams)

Das entschied eine Jury in New York. Die Autorin Jean Carroll hatte Trump wegen Rufschädigung verklagt. Die Journalistin wirft ihm vor, sie nach einem sexuellen Missbrauch in den 1990er-Jahren wiederholt öffentlich verunglimpft zu haben. In einem ersten Prozess im vergangenen Jahr war Trump deswegen bereits zu fünf Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Daraufhin bestritt Trump in Fernsehinterviews erneut die Vergewaltigungsvorwürfe und beleidigte Carroll.

Nach dem aktuellen Urteil in New York kündigte Trump an, Berufung einzulegen.

