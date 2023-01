Tschechien

Das Gericht in Prag bei der Verkündung des Urteils gegen den Präsidentschaftskandidaten Babis. (picture alliance / dpa / CTK / Vit Simanek)

Ein Gericht in Prag sprach auch eine ehemalige Mitarbeiterin von Babis frei, die den Subventionsantrag damals unterzeichnet hatte. Im Mittelpunkt des Falls stand ein Luxusressort, das zunächst der von Babis gegründeten Holding Agrofert gehörte. Es wurde an Angehörige von Babis überschrieben, erhielt Subventionen von der EU in Höhe von zwei Millionen Euro und ging dann an Agrofert zurück. Weil die Subventionen für mittlere und kleine Betriebe gedacht waren, hatte Agrofert keinen Anspruch darauf. Die Holding zahlte die erhaltene Summe später zurück.

Das Urteil erging wenige Tage vor der ersten Runde der tschechischen Präsidentschaftswahl. Babis geht als Favorit in die Abstimmung.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.