Bei Unruhen nach der Verhaftung von Imran Khan kamen mehrere Menschen ums Leben. (Muhammad Sajjad / AP / dpa / Muhammad Sajjad)

Das teilte sein Anwalt mit. Ein Gericht in der Hauptstadt Islamabad ordnete demnach an, dass der frühere Premierminister gegen Kaution zunächst für zwei Wochen aus dem Gewahrsam entlassen wird. Seine Verhaftung am Dienstag hatte zu landesweiten Unruhen geführt, bei denen mindestens acht Menschen starben und mehr als 2.000 festgenommen wurden. Gestern hatte der Oberste Gerichtshof des Landes die Festnahme für illegal erklärt.

Khan wird der Korruption beschuldigt. Er weist die Vorwürfe zurück. Bei einer Verurteilung könnte es ihm untersagt werden, in öffentliche Ämter zurückzukehren. Im November wird in Pakistan gewählt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.