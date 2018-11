Die SPD-Politikerin Hendricks wirft der AfD Fehler und mangelnde Sorgfalt im Umgang mit einer Großspende aus der Schweiz vor.

Das Parteiengesetz gelte auch für diejenigen, die noch nicht so lange etabliert seien, sagte die frühere Bundesumweltministerin und langjährige Schatzmeisterin ihrer Partei im Deutschlandfunk (Audio-Link). AfD-Fraktionschefin Weidel hätte dafür sorgen müssen, dass die Zuwendung gemeldet werde. Es gebe formale Kriterien, die eingehalten werden müssten. Hendricks wies zudem darauf hin, dass die Parteien ihre Politik kaum wegen Spenden ändern würden.



Die AfD hat eingeräumt, im vergangenen Jahr 130.000 Euro aus der Schweiz erhalten zu haben. Interviewanfragen des Deutschlandfunks blieben unbeantwortet. Die Partei zahlte die anonyme Geldspende nach eigenen Angaben Monate später zurück. Ihr droht eine Strafe durch die Bundestagsverwaltung, da die Annahme von Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland nur in sehr geringem Umfang erlaubt ist.



Die Linkspartei forderte eine Aufklärung der finanziellen Verbindungen der AfD in die Schweiz. Bundesschatzmeister Wolf sagte der "Rheinischen Post", die anonyme Großspende sei nicht die erste finanzielle Unterstützung dieser Art für die AfD.



Bundestagsvizepräsident Kubicki (FDP) erklärte, sollte sich ein Verstoß gegen das Parteiengesetz herausstellen, müsste AfD-Fraktionschefin Weidel zurücktreten. Die Spende war laut dem Verwendungszweck für ihren Wahlkampf gedacht.