Das Landgericht sah es in dem heute verkündeten Urteil als erwiesen an, dass sich der 48-Jährige in mehr als 90 Fällen an Kindern und Jugendlichen verging. Er habe dabei seine Stellung als Musiklehrer und Chorleiter und damit als Vertrauensperson ausgenutzt, hieß es. Nach Ende der Freiheitsstrafe soll der Mann in Sicherungsverwahrung genommen werden, weil er nach Ansicht des Gerichts weiter eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.

