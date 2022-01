Wandbild mit dem ermordeten Präsidenten Jovenel Moise gegenüber seiner Residenz in Pétioville (Deutschlandradio/ Thomas Milz)

In Jamaika wurde der ehemalige Senator Joseph gefasst, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Mordes, versuchten Mordes und bewaffneten Raubes vor.

In einer Kommandoaktion waren am 7. Juli vergangenen Jahres bewaffnete Männer in die Residenz des Präsidenten in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince eingedrungen und hatten Moïse mit zwölf Schüssen getötet. Dutzende Verdächtige wurden mittlerweile festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind allerdings noch immer unklar.

