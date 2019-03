Der frühere bosnische Serbenführer Karadzic ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das entschieden die Richter des Berufungsverfahrens in Den Haag. Das Urteil ist endgültig. In erster Instanz war Karadzic 2016 vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 40 Jahren Haft verurteilt worden.



Der 73-Jährige gilt als der politisch Hauptverantwortliche für das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995, bei dem etwa 8.000 muslimische Männer und Jungen ermordet wurden.

In Teilen Sarajevos noch immer ein Nationalheld

Srdjan Govedarica berichtete zuletzt im Deutschlandfunk darüber, dass der frühere Serbenführer im serbischen Teil von Sarajevo bis heute ein Nationalheld ist. Geboren wurde Karadzic in Montenegro. Er kam als Jugendlicher nach Sarajevo und studierte dort Medizin. Später ging er in die Politik, gründete die Serbische Demokratische Partei mit und propagierte die Idee eines Großserbiens. Schließlich wird er Präsident der neu ausgerufenen Republik Srpska - und Oberbfehlshaber der Tuppen, die Sarajevo beschießen. Nach dem Bosnienkrieg ist er lange auf der Flucht, wird 2008 in Belgrad festgenommen.



Karadzic selbst hatte immer einen Freispruch gefordert, laut Verteidigung sei er für die begangenen Kriegsverbrechen nicht verantwortlich zu machen.