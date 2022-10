Geplanter Besuch in Peking

Der frühere Siemens-Chef Joe Kaeser (picture alliance / AP / Matthias Schrader)

Kaeser sagte im Deutschlandfunk , China sei die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Nur wenn man miteinander und nicht übereinander spreche, erhalte man sich die Möglichkeit des Dialogs zur Gestaltung der Zukunft. Kaeser betonte, Differenzen müssten angesprochen werden. So müsse China deutsche Beteiligungen an chinesischen Unternehmen ermöglichen - so wie dies umgekehrt in Deutschland der Fall sei. "Das Zauberwort ist Reziprozität", meinte Kaeser.

"Kluger Schachzug", chinesische Beteiligung an Cosco zu begrenzen

Kaeser nahm auch Bezug auf die geplante Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens. Der frühere Siemens-Chef meinte, es sei ein kluger Schachzug, wenn lediglich 24,9 und nicht 35 Prozent an Cosco verkauft würden. Damit bekomme China keine Möglichkeit der Sperrminorität und könne wichtige Entscheidungen nicht blockieren.

Das Geschäft wurde auf Druck des Kanzleramts - gegen den Willen mehrerer Bundesministerien - genehmigt. Es wird befürchtet, dass China dadurch Einfluss auf kritische Infrastruktur in Deutschland gewinnt. Experten verweisen außerdem darauf, dass China eine deutsche Beteiligung an kritischer Infrastruktur in der Volksrepublik niemals zulassen würde.

Kritik auch von FDP und Grünen an Scholz' Besuch in China

Scholz reist am kommenden Freitag begleitet von einer Wirtschaftsdelegation zu einem eintägigen Besuch nach China. Nach seiner Ankunft ist ein Treffen mit Staatspräsident Xi Jinping geplant, danach ein Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang.

Vor der Reise hatten Politikerinnen und Politiker der Ampel-Koalition eine klare Positionierung in Bezug auf die Volksrepublik verlangt. Scholz müsse "ganz deutlich machen, wo die Grenzen bei Geschäften mit einer Demokratie sind", sagte Juso-Chefin Rosenthal der "Rheinischen Post" vom Freitag.

Der FDP-Außenpolitiker Lechte forderte mit Blick auf die Entscheidung zum Hamburger Hafen, Scholz müsse bei seinem Antrittsbesuch eine "deutlich härtere Gangart gegenüber China" einschlagen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.