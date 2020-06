Der ehemalige Sternekoch Franz Keller hält die Zustände in der Fleischindustrie für eine Folge des Verbraucherverhaltens.

Mit Blick auf den jüngsten Coronavirus-Ausbruch beim Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sagte Keller im Deutschlandfunk, die dortigen Arbeitsbedingungen habe jeder, der billiges Fleisch kaufe, zu verantworten.



Man sollte Billigware von Discountern wie Aldi und Lidl boykottieren, findet Keller, der inzwischen als Ökobauer Fleisch für ein von seinem Sohn geführtes Restaurant liefert. Es könne nicht sein, dass Fleisch billiger sei als Gemüse und dies weiterhin propagiert und subventioniert werde. In seinem Betrieb betrage der Herstellungspreis für Wurst 16 Euro pro Kilogramm. Wenn man das mit den Preisen im Discounter vergleiche, merke man, dass das "alles nicht mehr stimmt".

"Vegetarische Ernährung ist Extremismus"

Außerdem gehe es darum, weniger Fleisch, Wurst und tierische Produkte zu essen, so Keller. Von Fleischverzicht hält der 70-Jährige allerdings nichts. Vegan oder vegetarisch sei "keine gesunde Ernährung", sondern "Extremismus".



Ein Problem sieht der Koch auch darin, dass viele Menschen keine Verbindung mehr zum Kochen haben. "Wir müssen uns einfach in die Küche stellen und kochen, dann werden wir am wenigsten betrogen", meinte er



Das Bewusstsein dafür müsse bereits in den Schulen geschaffen werden: "Wir haben schon Generationen, die keine Ahnung mehr haben, dass es außer der Mikrowelle und der Spülmaschine noch andere Geräte und Dinge in der Küche gibt." Daher plädiere er für eine Wiedereinführung des Hauswirtschaftsunterrichts - "und zwar für Männchen und Weibchen".