Steve Bannon gesteht Betrug mit Spendengeldern (Thibault Camus/AP)

Ihm wird vorgeworfen, mehr als eine Million Dollar an Spenden für den von Trump damals vorangetriebenen Bau der Mauer zwischen den USA und Mexiko in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Unter anderem soll Bannon von dem Geld einen Wahlkampfmitarbeiter bezahlt und sich selbst persönliche Auslagen erstattet haben. Bannon weist dies zurück. Vor einem Richter in New York bezeichnete er sich als nicht schuldig.

In einem ähnlichen Verfahren auf Bundesebene war es nicht zum Prozess gekommen, weil Trump Bannon an seinem letzten Tag im Amt begnadigt hatte.

