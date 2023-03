USA

Ex-US-Präsident Trump in Schweigegeldaffäre angeklagt

Der ehemalige US-Präsident Trump ist im Zusammenhang mit einer angeblichen Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin angeklagt worden. Eine Grand Jury in Manhattan stimmte für den Schritt, wie Trumps Verteidigung mitteilte. Nie zuvor in der Geschichte wurde ein früherer US-Präsident strafrechtlich angeklagt.

30.03.2023