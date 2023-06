Dokumentenaffäre

Ex-US-Präsident Trump soll zügig der Prozess gemacht werden

Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Trump in der Dokumentenaffäre strebt Sonderermittler Smith einen zügigen Prozess an. Verstöße dagegen würden das gesamte Land gefährden, sagte er im Justizministerium in Washington. Trump werden 37 Taten vorgeworfen.

10.06.2023