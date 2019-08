Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht di Fabio hat die Bereitschaft von Bürgern, sich institutionell zu engagieren, als unerlässlich für die Demokratie bezeichnet.

Di Fabio sagte im Deutschlandfunk, die Demokratie lebe davon, dass genügend verantwortliche Menschen Ämter übernähmen. Die Ausübung von Mandaten sei wichtig - und es gehe hierbei nicht immer nur um den Kampf um Bundestagssitze oder Sitze im Europaparlament, sondern beispielsweise auch um einen Sitz im Stadtrat, betonte er. "Da wird man nur müde entschädigt, muss viel Aufwand treiben. Das sind Ehrenämter." Er mahnte: "Die Bereitschaft der Bürger, institutionell mitzuarbeiten, die ist eher gesunken als gestiegen, und darüber muss sich eine Gesellschaft auch unterhalten."

In der Weimarer Republik "fehlten halt die Demokraten"

Der Autor des Buches "Die Weimarer Verfassung - Aufbruch und Scheitern" hat des Weiteren dipe Weimarer Verfassung als "Vollendung der Demokratie" bezeichnet. Di Fabio sagte, diese Begründung einer demokratischen und sozialen Republik habe allerdings einen Mangel gehabt: Die fehlenden Demokraten. Die Aversionen gegen die schwarz-rot-goldene Republik und ihre Verfassung seien schon 1928 immens gewesen, "gerade auch im Bürgertum, gerade auch unter Schülern und Studenten", so die Fabio. "Wenn der Wähler fast 60 Prozent antidemokratische Parteien wählt, dann kann Demokratie unter gar keinen Umständen funktionieren", betonte er.



Mit Blick auf das heutige Grundgesetz sagte di Fabio, es habe den Bundestag, das Parlament, in eine Stabilitätsverantwortung für die Bundesregierung gestellt. Damit habe man ein klares politisches Zentrum. Das Parlament könne nicht destruktiv wirken und eine Regierung zu Fall bringen, ohne für eine neue verantwortlich zu sein. "Das Grundgesetz erlaubt nur einen konstruktiven Kanzlersturz", betonte er. Allerdings verwies er auch auf die Situation vor zwei Jahren: "Wenn es so passiert wie 2017, dass nach der Bundestagswahl plötzlich die Parteien nicht mehr in die Regierung wollen, dann ahnt man, dass auch unter dieser Verfassung ein Problem entstehen könnte."



Hören Sie das gesamte Interview am Freitag in der Sendung "Informationen am Morgen" um 5.18 Uhr sowie um 8.10 Uhr.