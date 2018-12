Das Bundesinnenministerium wird offenbar kein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen einleiten.

Das geht nach Medienberichten aus einem Schreiben von Ressortchef Seehofer an den Innenausschuss des Bundestags hervor. Hintergrund ist eine Rede Maaßens vor internationalen Geheimdienst-Mitarbeitern, in der er unter anderem von teilweise linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen und sich selbst als Kritiker einer naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bezeichnet hatte.



In dem Schreiben Seehofers heißt es dazu nach Angaben des "Handelsblatts", nach einer umfassenden Prüfung des Vorgangs komme die Einleitung eines Disziplinarverfahrens nicht in Betracht - "aus Rechtsgründen", wie es hieß. Maaßen war im November in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.