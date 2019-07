Der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen sorgt weiterhin für Diskussionen durch seine Äußerungen.

Die Potsdamer SPD-Bundestagsabgeordnete Schüler kritisierte, sie habe vor 17 Monaten als direkt gewählte Abgeordnete nicht für eine Regierungsbeteiligung gestimmt, um jetzt ihren Wählerinnen und Wählern erklären zu müssen, warum Maaßen und andere Unions-Politiker ihre Aufgabe "zum Wohle des Volkes" nicht verstanden hätten. Zuvor hatten sich bereits zahlreiche andere Personen kritisch zu ihm geäußert. Der CDU-Politiker Polenz ließ wissen, mit jedem öffentlichen Auftreten Maaßens frage er sich, ob "dieser Ungeist für ihn auch in seiner Zeit als Präsident des Verfassungsschutzes handlungsleitend" gewesen sei.



Maaßen zog jetzt vor allem mit einer kolportierten Äußerung Unmut auf sich. Bei einer Veranstaltung des CDU-Ortsverbands Weinheim, die bereits vergangene Woche stattgefunden hat, sagte er nach Angaben der "Rhein-Neckar-Zeitung" in Heidelberg: "Ich bin vor dreißig Jahren nicht der CDU beigetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen."

"Unverschämt, ausgerechnet mich in die rechte Ecke zu stellen."

Maaßen selbst nannte es "unverschämt", ausgerechnet ihn in die rechte Ecke zu stellen. Sein Großvater sei von den Nazis misshandelt, sein Onkel von ihnen verfolgt worden, sagte der CDU-Politiker. Die massive Kritik auch aus der eigenen Partei erinnere ihn an den Umgang totalitärer Staaten mit Oppositionellen: "Isolieren, stigmatisieren, diskreditieren und dann neutralisieren." An seiner Parteimitgliedschaft will er aber nach eigenen Aussagen festhalten



Zudem wies Maaßen die Kritik zurück, in seiner Amtszeit nicht ausreichend gegen Rechtsextremisten vorgegangen zu sein. Er habe als Behördenleiter wiederholt darauf hingewiesen, dass rechtsterroristische Attentate jederzeit möglich seien. Darauf zu reagieren, sei Aufgabe der Politik und der Polizei gewesen. Maaßen hatte sich in der "Augsburger Allgemeinen" und der "Bild am Sonntag" geäußert.