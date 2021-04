Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen soll für die CDU in Südthüringen bei der Bundestagswahl antreten.

Maaßen, der wegen seiner Haltung unter anderem zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung umstritten ist, wurde in Suhl zum Direktkandidaten im Wahlkreis 196 gekürt. Er erhielt bei der Abstimmung der Delegierten von vier Kreisverbänden 37 von 43 abgegebenen Stimmen. Der Wahlkreis war frei, nachdem der angestammte Kandidat Hauptmann im Zuge der Maskenaffäre aus der CDU ausgetreten war. Die Personalie hatte vor der Entscheidung bundesweit für Kritik gesorgt, auch in den Reihen der Union. Der CDU-Vorsitzende und Unions-Kanzlerkandidat Laschet sagte kürzlich, auch Maaßen müsse sich daran halten, nicht mit der AfD zu kooperieren. In seiner Bewerbungsrede hatte Maaßen den Vorwurf von AfD-Nähe zurückgewiesen.



Als Verfassungsschutzpräsident war Maaßen in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu "Hetzjagden" auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

