Der Tod des früheren Bundeswirtschaftsminister und ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Clement hat große Anteilnahme in der Politik ausgelöst.

Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als überzeugten und überzeugenden Demokraten. Kanzlerin Merkel sagte, Clement habe Deutschland große und bleibende Dienste erwiesen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier führte aus, Clement habe die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg in den vergangenen 15 Jahren mitgelegt. SPD-Chef Walter-Borjans nannte ihn einen markanten und streitbaren Kopf. Der FDP-Vorsitzende Lindner meinte, als Sozialliberaler habe sich Clement Zeit seines Lebens für sozialen Aufstieg, Arbeit und Wachstum eingesetzt. Auch die Grünen-Spitze würdigte seinen Verdienst für die Wirtschaft.



Clement war am Sonntag im Alter von 80 Jahren in Bonn im Kreis der Familie gestorben. Mit Altkanzler Schröder hatte er in den Nullerjahren die Agenda 2010 vorangetrieben. 2008 war es zum Zerwürfnis mit der SPD gekommen, in dessen Folge er aus der Partei austrat.

