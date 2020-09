Die Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat Belarus nach übereinstimmenden Berichten verlassen und ist auf dem Weg nach Deutschland. Zu den Gründen für ihre Ausreise gibt es widersprüchliche Angaben. Die politisch engagierte Autorin war zuletzt von Ermittlern zu ihrer Rolle in der Opposition verhört worden.

Die Deutsche Presse-Agentur meldete zunächst, Alexijewitsch sorge sich um ihre Sicherheit. Bei Reuters heißt es dagegen, die Schriftstellerin wolle sich einer medizinischen Behandlung unterziehen und plane, nach Belarus zurückzukehren. Die 72-jährige Literaturnobelpreisträgerin gehört dem Koordinierungsrat der Opposition in ihrem Land an.



In Belarus kommt es seit Wochen zu Massenprotesten gegen Präsident Lukaschenko. Mehrere prominente Regierungskritikerinnen befinden sich mittlerweile im Exil, so etwa Oppositionsführerin Tichanowskaja.

