Viele hätten Angst, dass Lukaschenko Soldaten in den Ukraine-Krieg schicken könnte. Niadzelka erklärte weiter ( audio-link ), viele Bürger in Belarus seien gegen den Krieg, manche beteiligten sich sogar an Sabotage-Aktionen und seien deshalb nun in Haft.

Man erhalte Hinweise über Aktivitäten der Armee, zum Beispiel über Starts von Hubschraubern oder Flugzeugen in Richtung Ukraine. Allerdings versuche die belarussische Polizei, die Informanten aufzuspüren.

Je länger der Krieg dauere, um so geringer sei der Rückhalt für Lukaschenko, meinte der Vorsitzende von RAZAM. Lukaschenko bleibe nur wegen Russlands Unterstützung an der Macht. Niadzelka äußerte die Hoffnung, dass Putin den Krieg in der Ukraine verliert. "Dann haben wir unsere Chance", sagte Niadzelka mit Blick auf die belarussische Opposition.

Bei der Wahl am 9. August 2020 hatte sich der autoritäre Machthaber Lukaschenko erneut zum Sieger der Wahl ausrufen lassen und damit beispiellose Proteste in Belarus ausgelöst. Viele sehen die Kandidatin Swetlana Tichanowskaja als Siegerin des Urnengangs. Aufgrund massiver staatlicher Repressionen gibt es mittlerweile so gut wie keine größeren Demonstrationen mehr in der Ex-Sowjetrepublik.

