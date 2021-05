Luxemburg steht einem Gutachten zufolge, das dem Deutschlandfunk vorliegt, im Mittelpunkt eines weltweiten Systems des US-Konzerns Amazon zur Steuervermeidung.

75 Prozent aller Geschäfte des Onlinehändlers außerhalb der USA liefen über Tochterunternehmen in dem EU-Land, heißt es in dem Gutachten eines Londoner Forscherteams im Auftrag der Linken-Fraktion im Europaparlament. Demnach hat der Konzern Gesellschaften in Asien, die nur zum Ziel hätten, Verluste einzufahren. Diese würden zu den Luxemburger Tochterfirmen transferiert, wo sie in Steuergutschriften umgewandelt würden. Diese könne Amazon dann bei den Finanzbehörden in den USA geltend machen. Aus dem Gutachten geht auch hervor, dass der Konzern den größten Teil der Gewinne außerhalb der USA in Luxemburg zusammenträgt. Dort lägen 17,2 Milliarden Dollar, die nie in die Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtkonzerns eingeführt und deshalb auch nie in den USA versteuert worden seien.



Das EU-Gericht hatte in dieser Woche entschieden, dass Amazon nicht von unerlaubten Steuervorteilen in Luxemburg profitiert hatte. Die Richter kippten eine Anordnung der EU-Kommission, nach der Luxemburg von dem US-Konzern rund 250 Millionen Euro Steuern plus Zinsen nachfordern soll. Zur Begründung hieß es, die Kommission habe nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Steuerlast einer europäischen Tochtergesellschaft von Amazon zu Unrecht verringert worden sei.

