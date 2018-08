Die Bilder aus Venezuela sind schon seit Langem kaum zu ertragen - hungernde Kinder, marode Krankenhäuser, endlose Schlangen vor Lebensmittelausgabestellen. Und jetzt auch noch das: ein Erdbeben der Stärke 7,3 mit Auswirkungen, die wir noch gar nicht im Detail kennen. Allein die Vorstellung, dass nun Erdbebenopfer in eine der abgewirtschafteten Kliniken gebracht werden, in denen es nicht einmal mehr Verbandsmaterial, geschweige denn Medikamente gibt, löst blankes Entsetzen aus.

Hilferufe aus Kolumbien, Ausschreitungen in Brasilien

Venezuela ist am Ende - und damit die Regierung Maduro. Wenn es noch einen Tropfen gebraucht hat, der das Fass zum Überlaufen bringt, dann ist er gestern, als die Erde bebte, gefallen. 2,3 Millionen Venezolaner haben ihr Land bereits verlassen - Hyperinflation und Hunger lässt ihnen keine andere Wahl. Sie flüchten in Richtung der Nachbarländer Kolumbien und Brasilien. Manche ziehen weiter nach Ecuador, Peru, Argentinien und Chile. Aber die meisten bleiben in der Nähe, sie wollen irgendwann zurück in die Heimat. Kolumbien hat 800.000 Venezolaner aufgenommen und ruft inzwischen nach internationaler Hilfe und Vermittlung. In Nordbrasilien kam es am Wochenende zu Ausschreitungen wegen der Flüchtlinge aus Venezuela, die zu Massen am Straßenrand der Grenzstädte campieren.

Maduro wird nicht von selbst abtreten

Die Organisation Amerikanischer Staaten OAS, die Vereinten Nationen und die Regierungen der betroffenen Staaten müssen nun handeln. Die können ganz im Sinne des lateinamerikanischen Freiheitskämpfers Simon Bolívar, der als Ikone nicht nur in Venezuela verehrt wird, zeigen, was die Einheit und Solidarität Lateinamerikas bewirken kann. Nicolás Maduro wird nicht von selbst abtreten. Er sollte auch nicht auf Druck der USA gehen müssen, wie so viele andere unbequeme Präsidenten Lateinamerikas. Sonst wird er zum Märtyrer.

Die lateinamerikanischen Nachbarn haben jetzt die große Aufgabe, diplomatisch, aber bestimmt auf einen Wechsel in Venezuela zu drängen. Sie sind stark genug. Denn der Exodus geht weiter und stellt das sowieso fragile soziale Gefüge in den Nachbarländern auf eine ernste Probe.