Vor Deutscher Islam-Konferenz

Michael Kiefer von der Uni Osnabrück. (picture alliance / dpa / Universität Osnabrück)

Sie sollte vom Staat finanziert werden, aber zugleich von ihm und den muslimischen Verbänden unabhängig arbeiten, sagte der Professor von der Universität Osnabrück dem Evangelischen Pressedienst. Zweck der Stiftung wäre die Bezahlung von in Deutschland ausgebildeten Imamen, die dann in Moscheegemeinden arbeiten könnten. Mit 50 Millionen Euro pro Jahr könnte man 800 Imame in Vollzeit finanzieren. Die Stiftung wäre Kiefer zufolge ein unabhängiges Organ, das die Gelder nach vorher festgelegten Regeln verteilen würde, um etwa zu verhindern, dass Geld an Islamisten gezahlt werde. Nur Moscheegemeinden, die sich zum Grundgesetz bekennten, nicht aber Islamverbände, könnten Mitglieder sein. Ein Kuratorium, besetzt mit anerkannten muslimischen Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wissenschaft, solle die Stiftung leiten.

Die bisherige Islampolitik, die Islaminstitute und -Studiengänge und sogar ein Islamseminar zur Ausbildung von Imamen hervorgebracht habe, kranke an einem Manko, führte Kiefer aus. Niemand habe bedacht, wie es mit den Absolventen nach dem Studium weitergehen solle. Einzig die Lehramtsstudierenden hätten eine berufliche Perspektive. Die Moscheegemeinden hätten für in Deutschland studierte Imame kein Geld. Sie seien deshalb auch froh, wenn ihre Imame im Ausland ausgebildeten und von dort entlohnt würden. Wenn Deutschland die Finanzierung der Imame aus dem Ausland, etwa aus der Türkei, Katar oder Marokko nicht wolle, müsse es selbst Geld in die Hand nehmen. Kiefer hob in diesem Kontext das Beispiel der türkischen Religionsbehörde Diyanet und der Gemeinden des größten Islamverbandes in Deutschland, Ditib, hervor. Hier entstünden Abhängigkeiten, die Deutschland eigentlich nicht wolle und die auch tatsächlich problematisch seien.

Deutsche Islam-Konferenz startet

Am Mittwoch startet in Berlin die fünfte Phase der Deutschen Islam-Konferenz. Eingeladen hat das Bundesinnenministerium erneut sowohl Vertreter der konservativen islamischen Dachverbände als auch progressive Muslime.

