Versorgung mit Ärzten

War zehn Jahre lang Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im deutschen Gesundheitswesen: Ferdinand Gerlach. (imago stock&people)

In der Relation pro Einwohner liege man hierzulande im internationalen Vergleich weit vorn, sagte Gerlach der "Ärzte Zeitung". Allerdings gebe es im deutschen System eine "groteske Fehlverteilung" sowohl nach Fachgebieten als auch zwischen den Regionen. So befänden sich die meisten Ärzte dort, wo sie am wenigsten benötigt würden. Weiter erklärte der Medizin-Professor, man könnte mit der Zahl der Ärzte wahrscheinlich "ganz komfortabel auskommen", wenn man sie gezielter einsetzte und entlastete. Aus seiner Sicht sei es wichtiger, die sich - so Gerlach wörtlich - "hochtourig drehenden Hamsterräder" in Kliniken und Praxen zu bremsen.

Der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege berät die Bundesregierung und legt Gutachten mit Analysen und Reformvorschlägen vor. Die Mitglieder werden vom Gesundheitsministerium berufen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.