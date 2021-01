Der Iran-Experte Adnan Tabatabai hält die erneute Verletzung des internationalen Atomabkommens durch den Iran für einen Versuch, Druck auf die USA auszuüben.

Teheran wolle erreichen, dass die neue Regierung unter Präsident Biden den Weg zurück zum Atomabkommen zu finde, sagte Tabatabai im Deutschlandfunk. Denn der Iran habe weiter Interesse an dem Abkommen. Dafür spreche, dass sich noch immer Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde im Land aufhielten. Dieser wichtige Aspekt des Vertrags sei stets unangetastet geblieben, betonte der Fachmann des Forschungsinstitutes CAPRO.



Die EU könne die Gespräche zur der Wiederherstellung des Abkommens unterstützen, meinte Tabatabai. Ihre Einflussmöglichkeiten seien aber in den vergangenen Jahren geringer geworden.



Der Iran hatte am Montag bekanntgegeben, man habe in der unterirdischen Nuklearanlage Fordo mit der Anreicherung von Uran auf 20 Prozent begonnen. Das internationale Atomabkommen von 2015 schreibt dagegen vor, dass der Iran nur auf bis knapp 3,7 Prozent anreichern darf. Teheran sieht sich allerdings nach dem einseitigen Ausstieg der USA im Jahr 2018 nicht mehr an das Abkommen gebunden und hat bereits mehrfach dagegen verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.