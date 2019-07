Die Digitalisierung kann in der Umweltpolitik eine große Hilfe sein, wird nach Ansicht eines Experten aber zu wenig genutzt.

Professor Dirk Messner vom wissenschaftlichen Beirat "Globale Umweltveränderungen" der Bundesregierung beklagt, dass die Politik sich zu wenig mit dem umweltpolitischen Nutzen neuer Technologien beschäftige. "Wir müssen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen", sagte Messner im Deutschlandfunk.



Beim Klimaschutz die Emissionen zu senken und Ressourcen zu schützen sei Dank moderner Technologien schneller zu schaffen. Doch bislang hätten diese kaum etwas dazu beigetragen, sagte Messner. In New York stellt er für den Beirat seine Erkenntnisse bei der UNO vor. Bereits 2015 formulierte die internationale Staatengemeinschaft in der "Agenda 2030" 17 Nachhaltigkeitsziele, beispielsweise die Armutsbekämpfung und nachhaltigen Konsum.



Moderne Technologien müssten von allen Ländern als mögliche Treiber von nachhaltiger Entwicklung wahrgenommen werden, forderte Messner. Die Entwicklungsziele müssten gemeinsam angegangen werden. Ohne Klimaschutz sei keine Armutsbekämpfung möglich. Ohne Bekämpfung von Armut und Ungleichheit seien aber die Menschen nicht zum Klimaschutz zu motivieren.