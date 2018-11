Der Wirtschaftsinformatiker Tobias Kollmann fordert von der Politik mehr Impulse beim Thema Digitalisierung.

Bisher hinke man hinterher, sagte Kollmann im Deutschlandfunk. Probleme gebe es vor allem bei der Umsetzung. So würden bei neuen Programmen wie aktuell zur Künstlichen Intelligenz letztlich nur Gelder bereitgestellt. Es gebe aber nur selten Strategien und eine aktive Begleitung im politischen Kontext, betonte Kollmann. Er erklärte das unter anderem damit, dass es in der Bundespolitik kein eigenes Ministerium für diesen Bereich gebe und Entscheidungen immer über verschiedene Ressorts hinweg getroffen werden müssten. Da gehe viel Kraft verloren. Kollmann berät das Bundeswirtschaftsministerium als Vorsitzender des Beirats "Junge Digitale Wirtschaft".



Das Bundeskabinett spricht derzeit in Potsdam über verschiedene Aspekte der Digitalisierung. Wirtschaftsminister Altmaier kündigte an, in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro in die Erforschung und die Anwendung Künstlicher Intelligenz zu investieren.