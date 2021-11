Für den Fall einer akuten Überlastung des Gesundheitssystems in der Corona-Pandemie bringt eine Expertengruppe die Planung eines kurzen, aber intensiven Lockdowns ins Gespräch.

Als Teile des Maßnahmen-Bündels werden Home-Office und engmaschige Tests am Arbeitsplatz, Reduktion der Gruppengrößen in Kindergärten und Schulen sowie unter Umständen die Schließung von Geschäften und Restaurants genannt. Generell wird eine deutliche Verringerung der Kontakte auf der Arbeit, in der Öffentlichkeit und im privaten Bereich gefordert. Unterzeichnet ist das Papier unter anderen von der Virologin Ciesek, dem Intensivmediziner Karagiannidis, der Physikerin Priesemann und der Virologin Protzer. Sie weisen auf die Notwendigkeit hin, einen möglichen Lockdown frühzeitig zu planen und so stark wie möglich durchzuführen, damit sich der Aufwand überproportional auszahle.



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb eines Tages hat unterdessen zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 50.000 überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf über 249.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.