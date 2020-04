Die Situation in griechischen Gefängnissen ist einem Expertenbericht zufolge mangelhaft.

Das Anti-Folter-Komitee des Europarates kommt zu dem Ergebnis, dass in mehreren Haftanstalten Gewalt und Einschüchterungen unter den Insassen zugenommen hätten. In einigen Gefängnissen sei zudem die Kontrolle von den Wärtern inzwischen auf die Häftlinge übergegangen. Das Komitee kritisiert außerdem die schlechte Gesundheitsversorgung und Überbelegungen in den Gefängnissen.