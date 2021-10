In der Corona-Pandemie zeigt sich nach Expertenmeinung eine ungerechte und gespaltene Welt.

Die Länder seien weder in der Lage, die Corona-Pandemie in naher Zukunft zu beenden, noch eine ähnliche Pandemie zu verhindern, schreiben unabhängige Experten eines Gremiums der Weltgesundheitsorganisation. Sie legten ihren Bericht bei der Konferenz "World Health Summit" in Berlin vor.



Darin heißt es, Impfungen gegen das Coronavirus hingen nicht vom Bedarf ab, sondern davon, ob das Land für den Impfstoff zahlen könne. Reiche Staaten spendeten medizinische Mittel, statt den Aufbau von Herstellerkapazitäten zu fördern und Technologie zu teilen.



Die WHO hatte 2020 mit Unterstützung der reichen Länder das Impfprojekts Covax ins Leben gerufen. Es sollte Forschungsgelder für Impfstoffe bündeln und dann für eine faire Verteilung in aller Welt sorgen. Doch scherten reiche Länder aus und schlossen parallel mit Herstellerfirmen Lieferverträge.

