Berater der Bundesregierung empfehlen der Wirtschaft eine umfassende Prüfung ihrer Lieferketten für wichtige Rohstoffe.

Der durch die Elektromobilität ausgelöste Nachfrage-Boom könne Versorgungslücken aufreißen, betonte der Chef der Deutschen Rohstoffagentur, Buchholz. Die Unternehmen sollten deshalb Schwachstellen identifizieren und mit den Zulieferern Strategien erarbeiten, um sich vor Ausfällen und starken Preisschwankungen schützen zu können.



In einer Untersuchung geht die Rohstoffagentur davon aus, dass besonders der Bedarf an elf Metallen im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte deutlich über dem heutigen Produktionsstand liegen könnte. Genannt werden unter anderem das für E-Auto-Akkus nötige Lithium, das auch in anderen Batterien enthaltene Kobalt oder Scandium, das in der Wasserstoff-Speicherung zum Einsatz kommt.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.