Impfdosen mit dem Impfstoff Novavax (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Das Votum der Mitglieder des Beratergremium fiel einstimmig aus. Das Ergebnis ist für die FDA nicht bindend, in der Regel aber folgt die Behörde der Einschätzung ihrer Berater. Anschließend muss auch noch die Gesundheitsbehörde CDC zustimmen. Eine Notfallzulassung für das Präparat könnte bereits in den kommenden Tagen erfolgen. Der Impfstoff, von dem zwei Dosen notwendig sind, ist in Deutschland bereits seit Ende Februar verfügbar.

Das Vakzin basiert auf einem proteinbasierten Verfahren. Mit ihm ist die Hoffnung verbunden, dass er eine Alternative für Menschen bieten könnte, die Vorbehalte gegen die bislang vorherrschenden Wirkstoffe auf mRNA-Basis haben.

