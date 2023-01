Lehrermangel

In einer Stellungnahme für die Kultusministerkonferenz wird unter anderem weniger Teilzeitarbeit empfohlen. Auch sollten Maßnahmen getroffen werden, um Lehrkräfte aus dem Ruhestand an die Schulen zurückzuführen, und um Lehrer zur Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus zu motivieren. Nach Ansicht der Wissenschaftler sollte zudem eine befristete Erhöhung der Unterrichtsstunden pro Woche geprüft werden - mit finanziellem Ausgleich oder einer Abgeltung durch weniger Arbeitszeit in späteren Jahren. In einigen Bundesländern gibt es bereits entsprechende Pläne.