Der Untersuchungsausschuss will die Flutkatastrophe im Ahrtal aufarbeiten. (Arne Dedert/dpa)

Der Meteorologe Plöger sagte vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Mainzer Landtag, ihm sei zwei Tage zuvor klar gewesen, dass ein extremes Ereignis kommen werde. Allerdings hätte dies auch eine andere Region in Deutschland treffen können. Der Wasserwissenschaftler Dietrich sagte, am Abend des 12. Juli und im Laufe des 13. Juli hätten sich die Vorhersagen konkretisiert. Ab da habe man davon ausgehen können, dass ein Hochwasser an der Ahr sehr wahrscheinlich sei. Der Meteorologe Kachelmann meinte, als sich die Regenfront am 14. Juli auf die Eifel zubewegt habe, sei immer noch genug Zeit gewesen, die betroffenen Ortschaften zu evakuieren.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 war es im nördlichen Rheinland-Pfalz zu einer Flutkatastrophe gekommen. Dabei starben 135 Menschen, 134 davon im Ahrtal.