Davor warnt das Jahresgutachten der "Expertenkommission Forschung und Innovation" (EFI), das in Berlin an Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger übergeben wurde. Kommissionsmitglied Carolin Häussler erklärte, Deutschland habe zwar Stärken in den Produktionstechnologien sowie den Bio- und Lebenswissenschaften. Als ernsthaft kritisch aufgrund von deutlichen Schwächen würden aber die digitalen Technologien bewertet. In starkem Kontrast dazu stehe die ausgewiesene Stärke Chinas. Mit zunehmender systemischer Konkurrenz zwischen dem Westen und China wachse das Risiko, dass man künftig auf wichtige Technologien nicht mehr verlässlich zugreifen könne, führte Häussler aus. Die Kommission sieht daher dringenden Handlungsbedarf. Die Themen Schlüsseltechnologien und technologische Souveränität gehörten oben auf die politische Agenda, hieß es. Empfohlen wird eine entsprechende Förderung von Forschung und Innovation.