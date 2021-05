Ein Beratergremium der Bundesregierung empfiehlt umfassende Maßnahmen zur Neugestaltung der Arbeitswelt nach der Corona-Pandemie.

In einem an Arbeitsminister Heil übergebenen Bericht wird unter anderem eine stufenweise Abschaffung der Minijobs gefordert. Geringverdiener seien bei Verlust des Arbeitsplatzes nicht ausreichend abgesichert, heißt es. Zudem müssten Pflegepersonal besser bezahlt und Solo-Selbstständige besser sozial abgesichert werden.



In dem Bericht wird ferner betont, dass die Unternehmen in der Pandemie mit Homeoffice-Regelungen entscheidend zum Arbeits- und Infektionsschutz beigetragen hätten. Diese Eintwicklung sei aber teilweise mit mangelnder technischer Unterstützung, zeitgleichen Herausforderungen beim Homeschooling und unklaren Arbeitszeit- und Erreichbarkeitsregeln einhergegangen. Die Experten mahnen deshalb neue betriebliche und gesetzliche Regelungen, beispielsweise bei der Arbeitszeiterfassung, an.

