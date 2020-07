Die Schäden in deutschen Wäldern haben nach Einschätzung von Experten ein historisches Ausmaß erreicht. Derzeit gebe es die schlimmsten Wald-Schäden seit Beginn der nachhaltigen Betreuung von Wäldern und damit seit mehr als 200 Jahren, sagte Waldschutz-Professor Müller von der TU Dresden.

Auslöser seien Stürme, die Vermehrung von laub- und nadelfressenden Insekten sowie die vergangenen trockenen Jahre. Die jüngsten Angaben von Landwirtschaftsministerin Klöckner dürften schon überholt sein, so Müller. Sie hatte im Februar von einer betroffenen Fläche von 245.000 Hektar gesprochen, die wieder aufgeforstet werden müsse. Das entspricht beinahe der Größe des Saarlandes. Nach Ansicht des Experten ist genug Geld zur Wiederaufforstung da. Es fehle aber an rechtlichen Rahmenbedingungen und an Personal.