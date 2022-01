Eine Eskalation der Ukrainekrise könnte zu Problemen bei der Energieversorgung in Deutschland führen, warnen Experten. (Imago Images / Fotoagentur Nordlicht)

Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Daten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR. Demnach hätte Deutschland Schwierigkeiten, am Weltmarkt schnell und in ausreichender Menge Ersatz für womöglich ausbleibende russische Energielieferungen zu bekommen. Dem BGR zufolge hatte Russland im Jahr 2020 einen Anteil von 34 Prozent an den deutschen Erdöl-Importen und von knapp über 50 Prozent an den Erdgas-Lieferungen.

Auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm, warnte vor den Folgen einer Verschärfung des Konflikts. Diese wären für alle düster, sagte Russwurm den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Deutschland sollte künftig bei der Frage der Energieversorgung stärker diversifizieren, meinte der BDI-Präsident.

