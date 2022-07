US-Bundesstaat Texas

Die Robb Elementary School in Uvalde, Texas, einen Tag nach dem Amoklauf, bei dem 19 Kinder und zwei Erwachsene ums Leben kamen (picture alliance / Kyodo)

In dem Bericht der Universität Texas heißt es unter anderem, ein Polizist habe beobachtet, wie der bewaffnete Täter auf die Grundschule in Uvalde zuging und versucht, eine Schießerlaubnis einzuholen. Als er dann zurückkehrte, sei der 19-Jährige Verdächtige bereits in der Schule gewesen. Zudem sei die Außentür, durch die der Täter in die Grundschule eindrang, nicht abgeschlossen gewesen. Gestern war der Polizeichef des Schulbezirks von seiner Funktion als Stadtrat zurückgetreten. Die Einsatzkräfte waren bei dem Amoklauf im Mai erst rund 75 Minuten nach den ersten Schüssen vor Ort und hatten den Täter getötet. Bei dem Massaker wurden 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet.

